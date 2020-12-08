Британка не знала о своей беременности, пока не начались схватки

Британка не знала, что беременна. Фото: ibilingua.com

В Британии 28-летняя жительница графства Стаффордшир родила девочку через 4 ч. после того, как узнала о своей беременности.

Подробностями поделилось Daily Mail.

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Женщина обратилась к врачу из-за боли в животе. Она думала, что это может быть аппендицит или почечные камни.

Ультразвуковое сканирование выявило, что британка на 9-м месяце беременности. У нее начались схватки.

По словам женщины, она считала себя бесплодной, потому что так сказал ее гинеколог.

Через 4 ч. британке сделали кесарево сечение. Женщина родила здоровую девочку и назвала ее Мейзи-Роуз Мур.

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