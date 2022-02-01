Британия предоставит Украине 118 млн долларов на энергонезависимость от России

Украина получит 88 миллионов фунтов стерлингов. Фото: Корреспондент.net

Великобритания объявила о предоставлении Украине помощи в размере 88 миллионов фунтов стерлингов (118 миллионов долларов) для поддержки стабильного государственного управления и энергетической независимости.

Об этом 1 февраля сообщается на сайте британского правительства.

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Новое финансирование поможет "снизить зависимость Украины от поставок энергоресурсов из России", а также поддержит усилия по укреплению способности государства "противостоять злонамеренному и антидемократическому влиянию".

Великобритания активно участвует в защите верховенства закона в Украине и борьбе с коррупцией, а премьер-министр Борис Джонсон неоднократно заявлял о неизменной и непреклонной поддержке суверенитета нашего государства.

"Дальнейшее вторжение России будет иметь серьезные гуманитарные последствия, и Великобритания продолжает призывать РФ к полноценному участию в переговорах с НАТО", — говорится в сообщении.

Во вторник, 1 февраля, Джонсон прибудет в Киев с официальным визитом и встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ожидается, что лидеры "охватят весь спектр стратегической поддержки Украины со стороны Великобритании". В январе Минобороны сообщило, что противотанковые системы прибыли из Британии в Украину. Речь идет о ракетах NLAW. Позже Британия отправила еще 2 тыс. единиц противотанкового оружия и около 30 элитных военнослужащих, которые будут обучать украинских военных. 25 января начались первые военные учения с применением NLAW.