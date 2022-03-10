Британия может передать Украине современные зенитно-ракетные комплексы

Британия может передать Украине самые современные ЗРК Starstreak. Фото: UK Army/Starstreak

В Великобритании рассматривают возможность поставки в Украину современных зенитно-ракетных комплексов. Они могут помочь защитить небо над нашей страной.

Об этом заявил британский министр обороны Бен Уоллес, передает The Guardian.

ЗРК могут быть переданы на безвозмездной основе.

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Глава оборонного ведомства подчеркнул, что Starstreak поможет украинским военным лучше защитить небо.

"Мы считаем, что эта система останется в рамках определения оборонного оружия, но позволит украинским силам лучше защищать свое небо", – сказал глава Минобороны.

Starstreak предназначен для поражения вертолетов и самолетов на высоте до 5 км. ЗРК оснащен самыми быстрыми в мире реактивными ракетами класса Земля-воздух.

Ранее Канада заявила, что предоставит Украине оружие и специальное военное оборудование на $50 млн.

Ранее США не поддержали идею передать Украине польские истребители МиГ-29. Дополнительные военные самолеты "не сильно повлияют на эффективность" украинских воздушных сил. В то же время, такие поставки могут привести к эскалации отношений НАТО с Россией, заявили в Белом доме.