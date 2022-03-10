Британия может передать Украине современные зенитно-ракетные комплексы

В Великобритании рассматривают возможность поставки в Украину современных зенитно-ракетных комплексов. Они могут помочь защитить небо над нашей страной.
Об этом заявил британский министр обороны Бен Уоллес, передает The Guardian.
ЗРК могут быть переданы на безвозмездной основе.
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Глава оборонного ведомства подчеркнул, что Starstreak поможет украинским военным лучше защитить небо.
"Мы считаем, что эта система останется в рамках определения оборонного оружия, но позволит украинским силам лучше защищать свое небо", – сказал глава Минобороны.
Starstreak предназначен для поражения вертолетов и самолетов на высоте до 5 км. ЗРК оснащен самыми быстрыми в мире реактивными ракетами класса Земля-воздух.
Ранее Канада заявила, что предоставит Украине оружие и специальное военное оборудование на $50 млн.
Ранее США не поддержали идею передать Украине польские истребители МиГ-29.
Дополнительные военные самолеты "не сильно повлияют на эффективность" украинских воздушных сил. В то же время, такие поставки могут привести к эскалации отношений НАТО с Россией, заявили в Белом доме.
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