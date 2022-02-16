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четверг, 17 февраля 2022 00:16

Британия и Словакия подсветила официальные здания цветом украинского флага

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Офис иностранных дел, содружества наций и развития Великобритании подсветил свое здание в Лондоне желто-синими цветами флага Украины.

Об этом сообщает МИД Британии в Twitter.

Автор: МИД Британии
 

Этим они показывают солидарность с украинским народом.

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В Словакии в знак солидарности с Украиной подсветили голубым и желтым цветами президентский дворец.

Автор: Twitter Зузанны Чапутовой
 

Фото дворца опубликовала в своем Twitter президент страны Зузанна Чапутова.

"Сейчас, когда Украина отмечает День единства, президентский дворец – в голубовато-желтых цветах в знак поддержки нашего соседа. Символы важны, но сильнее нас делает наше единство и решительность в защите демократии и свободы", – написала она.

16 февраля стало Днем единения по решению Владимира Зеленского. Соответствующий указ он подписал 14 числа
15 февраля в России заявили об отводе части военных от границы Украины "после окончания учений". Однако мировое сообщество в это не верит.

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