Британец заразил коронавирусом 11 человек в трех странах

Бизнесмен Стив Уолш заразил коронавирусом по меньшей мере девять человек во время своей поездки из Сингапура к французским Альпам и Великобритании.
Мужчина сообщил, что уже выздоровел, сообщает CNN.
У 53-летнего мужчины диагностировали коронавирус 6 февраля. Он находился на конференции в Сингапуре. После этого Уолш отправился на горнолыжный отдых во французских Альпах, а затем вернулся в Британию.
Считается, что он заразил вирусом 11 британцев - четырех в Великобритании, пять во Франции и одного - на Майорке.
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Мужчина предупредил органы здравоохранения Великобритании о вероятности заражения коронавирусом, которые впоследствии подтвердили положительный результат.
На данный момент Уолш находится на карантине в британской больнице Сен Томас. Его семью также попросили изолировать.
Напомним, вспышка вируса началась с рынка морепродуктов и животных в китайском городе Ухань. Она вызывает симптомы, похожие на простуду, но быстро поражает легкие и другие органы.
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