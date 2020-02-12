Британец заразил коронавирусом 11 человек в трех странах

Больной британец "разнес" коронавирус в три страны. Фото: Укринформ

Бизнесмен Стив Уолш заразил коронавирусом по меньшей мере девять человек во время своей поездки из Сингапура к французским Альпам и Великобритании.

Мужчина сообщил, что уже выздоровел, сообщает CNN.

У 53-летнего мужчины диагностировали коронавирус 6 февраля. Он находился на конференции в Сингапуре. После этого Уолш отправился на горнолыжный отдых во французских Альпах, а затем вернулся в Британию.

Считается, что он заразил вирусом 11 британцев - четырех в Великобритании, пять во Франции и одного - на Майорке.

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Мужчина предупредил органы здравоохранения Великобритании о вероятности заражения коронавирусом, которые впоследствии подтвердили положительный результат.

На данный момент Уолш находится на карантине в британской больнице Сен Томас. Его семью также попросили изолировать.

Напомним, вспышка вируса началась с рынка морепродуктов и животных в китайском городе Ухань. Она вызывает симптомы, похожие на простуду, но быстро поражает легкие и другие органы.