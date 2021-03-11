Британец подписал с дочерью контракт, она никогда не потолстеет

Люди за лишним весом. Иллюстративное фото / Getty Images

Британец заставил дочь подписать пожизненный контракт с обещанием никогда не толстеть и попал в суд.

В 2012-м 56-летний Рашид Хадли заставил дочь 23-летнюю Амиру подписать контракт с формулировкой, что она никогда не позволит себе растолстеть. Об этом пишет Lenta.ru.

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"Я, Амира Хадли, никогда не позволю себе растолстеть. Я буду делать много физических упражнений, чтобы быть уверенной, что никогда не наберу лишний вес, до самой смерти", - говорится в контракте.

Мужчина страдал манией контроля и самостоятельно определял, что именно должна носить дочь, с кем видеться и что смотреть по телевизору.

"Обвиняемый был крайне внимателен к своей физической форме и диете. Он регулярно посещал тренажерный зал и ел здоровую пищу. Вес Амиры был его постоянной заботой. Он регулярно ее взвешивал, чтобы убедиться, что она не поправилась", - рассказал истец Алекс Криклер.

Мужчину судят за жестокое поведение с детьми. Кроме контроля за дочерью, он регулярно бил младшего сына Хишама. Рашид полностью отрицает вину. Суд продолжает рассмотрение дела.