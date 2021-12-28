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Британцы не покупают пластиковые пакеты для экономии, а не экологии

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Британцы не покупают пластиковые пакеты для экономии, а не экологии
Экологические убеждения не влияют на потребление британцев. Фото: Reuters

В Великобритании снижается уровень использования пластиковых пакетов из-за желания экономить, а не заботиться об окружающей среде.

Это установило исследование бизнес-школы Ноттингемского университета, передает The Guardian.

Анализ почти 1,3 млн транзакций показал, что пластиковые пакеты преимущественно покупает молодежь и мужчины. Исследователи говорят, что эти люди не склонны экономить.

В Англии пакеты тоже сделали платными, но многие продолжают их покупать. Исследователи опросили более 10 тыс. потребителей. Анкетные данные сопоставили с данными о транзакциях.

"Мы ожидали, что люди, редко покупающие пакеты, по крайней мере, частично мотивированы желанием сэкономить. Однако чего мы не ожидали – того, что экологические соображения вообще никак не влияют на потребление", - сказал аналитик Гэвин Смит.

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Он сказал, что информационным кампаниям следует принять во внимание эти данные.

10 декабря вступил в силу закон об ограничении обращения пластиковых пакетов в Украине. Уменьшение объема использования в Украине полиэтиленовых пакетов состоится в несколько этапов. С пятницы запрещается бесплатно распространять одноразовые пакеты в торговых сетях. До 2023 года в обращении в Украине должны остаться только экологические альтернативы полиэтилену.

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