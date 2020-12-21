Британцев осудили за убийство 39 мигрантов

Нелегальные мигранты, которые задохнулись в закрытом контейнере / ВВС

Британский суд признал 2-х мужчин виновными в непредумышленном убийстве 39 вьетнамских нелегальных мигрантов, найденных мертвыми в грузовом прицепе в Эссексе.

Мигранты задохнулись в запечатанном контейнере при перевозке из бельгийского Зебрюгге в британский Пурфлит в октябре 2019-го. Об этом пишет ВВС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Семья погибшей в Солсбери британки подала иск на Россию

Присяжные признали вину 24-летнего Имонна Гаррисона и 43-летнего Георге Ника, занимавшихся контрабандой людей. Еще 2-х признали виновными в участии в широком сговоре о незаконной перевозке людей. Во время суда рассматривали 3 контрабандных переправы нелегалов - 2 успешные 11 и 18 октября, и неудачную 23 октября, когда и погибли люди.

Еще двое мужчин - руководитель транспортной компании Ронан Хьюз, 41 год, и 26-летний водитель грузовика Морис Робинсон - раньше тоже признали себя виновными в непредумышленном убийстве.

Прокуратура сообщила, что во время гибели нелегалов контейнер стал могилой, ибо температура в нем достигла 38,5 градусов по Цельсию. Мигранты в возрасте 15-44 года, были запечатаны как минимум на 12 часов. Они использовали металлический предмет, чтобы пробить крышу, но смогли только сделать вмятину.

Судья отложил вынесение приговоров всем виновным на 7, 8 и 11 января.