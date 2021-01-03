Бразилия одобрила ввоз вакцины Astrazeneca

Бразильский регулятор препаратов Anvisa одобрил ввоз в страну двух миллионов доз вакцины разработки Astrazeneca. При этом вакцина еще не одобрена для использования.

Регулятор в субботу вечером одобрил запрос на ввоз вакцины от биомедицинского центра Fiocruz, который связан с правительством, пишет The Guardian. Разрешение на ввоз издан с целью оперативно начать вакцинацию населения как только будет одобрен использования препарата.

Fiocruz планирует подать запрос на экстренное одобрение вакцины к среде следующей неделе.

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Ранее председатель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил о желании России испытать новые возможности своей вакцины от коронавируса "Спутник V" на украинцах.