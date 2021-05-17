Братьям заплатили $75 млн за то, что оба незаконно отсидели 31 год

Братья незаконно провели за решеткой 31 год жизни / newsobserver.com

Присяжные в Северной Каролине, США, присудили $75 млн сводным братьям с умственными недостатками, ошибочно осужденным за убийство в 1983-м.

Генри Макколлум и Леон Браун провели 31 год в тюрьме каждый, прежде чем доказательства ДНК подтвердили, что не они насиловали и убивали 11-летнюю девушку. Об этом пишет Rzeczpospolita.

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Жюри решило, что Генри Макколлум и Леон Браун должны получить компенсацию $31 млн - по $1 млн за каждый год, проведенный за решеткой. Жюри также присудило им компенсацию морального вреда в размере $13 млн.

Макколлум и Браун возбудили дело против правоохранительных органов в 2015 году, утверждая, что их гражданские права нарушили во время слушаний, которые привели к их осуждению. Оба были освобождены в 2014-м, когда результаты ДНК указали на настоящего убийцу, а их оправдали. Они были подростками, когда их обвинили в преступлении, которое произошло в городе Ред-Спрингс.

Адвокаты братьев заявили, что те были испуганными детьми с низким IQ, когда их допрашивала полиция, и заставляла признать себя виновными. Макколлум тогда было 19 лет, а Брауну 15 лет. Оба были приговорены к смертной казни.

"Я теперь на свободе. Однако в тюрьмах до сих пор много невинных людей. Они не заслуживают быть там", - сказал Макколлум.

Макколлум провел большую часть заключения в камере для смертников, став самым продолжительным заключенным в камере смертников в Северной Каролине. Браун имеет проблемы с психикой инуждается в постоянном уходе. Он был приговорен к пожизненному заключению.

Офис шерифа округа пожертвовал от себя братьям $9 млн. Город Ред-Спрингс достигло соглашения, заплатив братьям $1млн в 2017-м.