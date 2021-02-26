Боясь депортации, человек не выходил из церкви в течение 3,5 лет

Алекса Гарсию могли депортировать из США без права выезда в течение 10 лет. Фото: Reuters

В штате Миссури, США, иммигрант из Гондураса Алекс Гарсия впервые за 3,5 года вышел из церкви на улицу.

Там он жил, чтобы его не депортировали, пишет AP.

24 февраля Гарсия решил покинуть свое убежище. Миграционная служба заявила, что его не будут отправлять в Гондурас. Это может быть связано с президентством Джо Байдена и отменой указов его предшественника Дональда Трампа.

Впервые Гарсия пытался въехать в США 2000 года. Тогда он бежал из Гондураса от бедности и насилия. Его депортировали. Он вернулся в США 2004 года и остается там по сей день.

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Гарсия нашел работу, женился на американке. Более 10 лет семья жила спокойно. У них родилось 5 детей.

2015 года мужчина отвел свою сестру в иммиграционный пункт регистрации. Тогда чиновники обнаружили, что он находится на территории США незаконно. 2017 года Гарсия планировали депортировать. Если бы это произошло, въезд в Соединенные Штаты для него был бы закрыт в течение 10 лет.

Федеральные иммиграционные службы не имеют права заходить в церкви, школы и больницы для депортаций людей. Поэтому мужчина обратился к Церкви Христа в городе Мейплвуд для убежища.

"Спасибо всем за поддержку меня и моей семьи. Сегодня день, когда я выхожу из святыни впервые за 3,5 года. Мы еще не закончили. Впереди много работы", - прокомментировал Гарсия.

Во Франции иммигранты помогают медицинским работникам бороться с Covid-19. За это государство может дать добровольцам гражданство.