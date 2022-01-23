Босфорский пролив полностью закрыли: в чем причина

 
Ексклюзивы
1/5
Новый политический сезон: в Раде сформировалась неформальная коалиция
Новый политический сезон: в Раде сформировалась неформальная коалиция
Просмотров: 504
"Мураеву нужно не в Бонда рядиться, а в НКВДиста" - сети гудят о заявлении британского МИДа
"Мураеву нужно не в Бонда рядиться, а в НКВДиста" - сети гудят о заявлении британского МИДа
Просмотров: 1233
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
1 Просмотров: 747
Хорошая новость для Украины: Зеленский уже не президент
Хорошая новость для Украины: Зеленский уже не президент
11 Просмотров: 6552
"Усилится олигархическое влияние на "слуг" – политолог
"Усилится олигархическое влияние на "слуг" – политолог
1 Просмотров: 612
"Наше сало необычное на вкус. Мы по-другому его смолим": как живет гетманская столица со святыней, где пишут просьбы к Богу
"Наше сало необычное на вкус. Мы по-другому его смолим": как живет гетманская столица со святыней, где пишут просьбы к Богу
1 Просмотров: 4401
Порошенко не объединит оппозицию, а Зеленский не распустит Раду – политолог
Порошенко не объединит оппозицию, а Зеленский не распустит Раду – политолог
2 Просмотров: 1377
Фотографируются у будуарного столика, не знают о моргенштернах в Киевской Руси: музейщики рассказали, как в Украине проходит День селфи
Фотографируются у будуарного столика, не знают о моргенштернах в Киевской Руси: музейщики рассказали, как в Украине проходит День селфи
Просмотров: 666
Россияне вербуют украинских чиновников: что пишет о нас мировая пресса
Россияне вербуют украинских чиновников: что пишет о нас мировая пресса
1 Просмотров: 1593
"Слуга" разделась на морозе, Ярош - в шлеме, Зеленский в горах - неделя политиков в фото
"Слуга" разделась на морозе, Ярош - в шлеме, Зеленский в горах - неделя политиков в фото
Просмотров: 9432
Фото
Все фото
5
4
9
6
4
Статую Рузвельта демонтировали из-за расизма
Статую Рузвельта демонтировали из-за расизма
Австрийцы провели акцию в поддержку Украины
Австрийцы провели акцию в поддержку Украины
Вокруг света за 155 дней: 19-летняя облетела Землю на личном самолете
Вокруг света за 155 дней: 19-летняя облетела Землю на личном самолете
В Беларусь прибыли эшелоны военной техники из РФ: появились фото
В Беларусь прибыли эшелоны военной техники из РФ: появились фото
Канада направила в Черное море фрегат &quot;Монреаль&quot;
Канада направила в Черное море фрегат "Монреаль"
Видео
Все видео
Японию накрыло мощное землетрясение
Японию накрыло мощное землетрясение
Белый дом планирует предоставить Украине вертолеты М-17
Белый дом планирует предоставить Украине вертолеты М-17
Журналисты бойкотировали пресс-конференцию Макрона
Журналисты бойкотировали пресс-конференцию Макрона
Российские "либералы" из "Дождя" вырезали слова Яценюка о фашизме в РФ
Российские "либералы" из "Дождя" вырезали слова Яценюка о фашизме в РФ
Назарбаев обратился к казахам
Назарбаев обратился к казахам
Интервью
1/5
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Просмотров: 639
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Просмотров: 5733
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
Просмотров: 2133
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
1 Просмотров: 5085
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
Просмотров: 963
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
21 января 2022
Просмотров: 405
Стереотипи не зникли
У сучасному суспільстві стереотипи за якимись незбагненними критеріями вважаються ледь не смертним гріхом. Носії стереотипів зазнають стигматизації й ...
воскресенье, 23 января 2022 15:37

Босфорский пролив полностью закрыли: в чем причина

  Комментировать
Босфорский пролив полностью закрыли: в чем причина
Движение прекратили еще утром. Фото: anapacity.com

Пролив Босфор закрыли в обоих направлениях из-за плохой видимости.

Об этом идет речь в сообщении Главного управления береговой безопасности Турции, пишет Anadolu.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Испания поддержала Украину и направила корабли в Черное море

По состоянию на 10:28 движение судов в обоих направлениях по проливу Босфор приостановлено из-за плохой видимости, которая снизилась до менее полумили.

В Черном море загорелся танкер Almuntazah с 700 тоннами мазута. Экипаж судна состоит из семи россиян

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Турция планирует обеспечить всю страну черноморским газом
Турция планирует обеспечить всю страну черноморским газом Просмотров: 666
Переданные Украине катера Island получат американское вооружение
Переданные Украине катера Island получат американское вооружение Просмотров: 387
Украина и Франция построят в Николаеве пять пограничных кораблей
Украина и Франция построят в Николаеве пять пограничных кораблей Просмотров: 522
Корабль везет Украине новые патрульные катера
Корабль везет Украине новые патрульные катера Просмотров: 1575
Сейчас вы читаете новость «Босфорский пролив полностью закрыли: в чем причина». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
января

С концертами и салютами: как проходила инаугурация третьего президента Украины

Самое читаемое
Кендалл Дженнер в крохотном бикини на морозе и интимное место Каменских - что публикуют звезды в сети
Кендалл Дженнер в крохотном бикини на морозе и интимное место Каменских - что публикуют звезды в сети
10
 1 Просмотров: 36436
Вторжение РФ: стало известно, когда пройдет эвакуация дипломатов США из Украины
Вторжение РФ: стало известно, когда пройдет эвакуация дипломатов США из Украины 1 Просмотров: 17928
&quot;Может разорвать полдома&quot;: 16-этажку в Киеве отапливают дровами – как там живут люди
"Может разорвать полдома": 16-этажку в Киеве отапливают дровами – как там живут люди
23
 1 Просмотров: 15228
С &quot;Дії&quot; слили данные миллионов украинцев и продают на форуме: в Минцифры прокомментировали
С "Дії" слили данные миллионов украинцев и продают на форуме: в Минцифры прокомментировали 2 Просмотров: 10494
&quot;Слуга&quot; разделась на морозе, Ярош - в шлеме, Зеленский в горах - неделя политиков в фото
"Слуга" разделась на морозе, Ярош - в шлеме, Зеленский в горах - неделя политиков в фото
18
 Просмотров: 9432
Мир
Япония обещает ответить на возможное нападение России на Украину – в Кремле "удивились"
Япония обещает ответить на возможное нападение России на Украину – в Кремле "удивились" Просмотров: 630
Великобритания поддерживает Украину, но вряд ли отправит войска – вице-премьер
Великобритания поддерживает Украину, но вряд ли отправит войска – вице-премьер Просмотров: 216
Канада может предоставить Украине кредит в $120 млн и оружие для терробороны
Канада может предоставить Украине кредит в $120 млн и оружие для терробороны 1 Просмотров: 234
Немецкая авиакомпания изменила график рейсов из-за возможного вторжения РФ
Немецкая авиакомпания изменила график рейсов из-за возможного вторжения РФ 1 Просмотров: 567
Талибы прибыли в Европу для переговоров
Талибы прибыли в Европу для переговоров Просмотров: 927
Больше всего комментируют
11
Хорошая новость для Украины: Зеленский уже не президент
5
Не Нигоян: назвали имя первого убитого во время Революции достоинства
3
Украина требует от Германии публичных опровержений за позорные заявления их адмирала
2
"Слуги" заранее начали поздравлять Зеленского с днем рождения - билбордами
2
Порошенко не объединит оппозицию, а Зеленский не распустит Раду – политолог
Голосов: 329
Голосование Готовите ли "тревожный чемодан" в случае возможного нападения России на Украину?
  • Да, уже собрали нужные вещи
  • Соберу, когда угроза будет более очевидной
  • Нет, это нагнетание паники
  • Мне безразлично
Просмотреть