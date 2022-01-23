Босфорский пролив полностью закрыли: в чем причина

Движение прекратили еще утром. Фото: anapacity.com

Пролив Босфор закрыли в обоих направлениях из-за плохой видимости.

Об этом идет речь в сообщении Главного управления береговой безопасности Турции, пишет Anadolu.

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По состоянию на 10:28 движение судов в обоих направлениях по проливу Босфор приостановлено из-за плохой видимости, которая снизилась до менее полумили.

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