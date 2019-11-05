Бортпроводники Lufthansa будут бастовать два дня

Бортпроводники Lufthansa предупредили о двухдневной забастовке. Фото - Lufthansa / Facebook

Профсоюз бортпроводников UFO призвал своих членов к 48-часовой забастовке, которая коснется рейсов авиакомпании Lufthansa.

Забастовка пройдет в ближайшие четверг и пятницу, сообщает DW.

Кроме того, в пятницу ожидается протестная демонстрация и митинг у штаб-квартиры Lufthansa рядом с аэропортом Франкфурта-на-Майне.

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Ботпроводники выйдут на забастовку из-за отказа руководства авиакомпании проводить переговоры о тарифах оплаты труда.

Заместитель руководителя UFO Даниэль Флор сообщил, что трудовые споры могут коснуться и других авиакомпаний, входящих в концерн Lufthansa - Eurowings и Sunexpress.

Первая предупредительная забастовка, которая прошла 20 октября, привела к отмене более чем ста авиарейсов авиакомпании. Профсоюз сообщил, что были отменены около 200 вылетов.