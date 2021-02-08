Боррель представит результаты визита в Москву

Боррель прокомментирует свой визит в Москву. Фото: Reuters

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель 9 февраля отчитается перед Еврокомиссией за свой визит в Москву.

Об этом заявил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер во время брифинга в Брюсселе.

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"На ближайшем заседании коллегии верховный представитель огласит результаты своего визита в Москву. Отношения с Россией сейчас сложные, и этот визит был деликатный", - прокомментировал он.

По словам Мамер, визит Борреля в Москву одобрила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля хотят отправить в отставку после его визита в Москву.