Болтон поддержал ликвидацию иранского генерала

Болтон выступает против режима в Иране. Фото: Liga

Бывший советник Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Джон Болтон поздравил ликвидации иранского генерала Кассема Сулеймани.

"Поздравляю всех, кто имеет отношение к операции по ликвидации Кассема Сулеймани. Это был решающий удар по пагубной деятельности Ирана по всему миру. Надеюсь, это первый шаг к смене режима в Тегеране", - написал Болтон в Twitter.

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Болтон выступает против режима в Иране. Он является сторонником жесткого давления на Тегеран для прекращения его ядерной программы.

Ликвидировать генерала Касема Сулеймани, командующего элитных сил "Эль-Кудс" из Корпуса стражей Исламской революции Ирана, приказал лично президент США Дональд Трамп.