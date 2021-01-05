Большинство новых авто, которые продали 2020 года, - электромобили

Автомобиль Tesla в норвежском городе Неcоддтанген / Reuters

2020 года в Норвегии 54,3% из новых проданных автомобилей стали электромобили. Впервые в стране количество проданных электромобилей стало больше, чем машин с двигателями внутреннего сгорания.

Это мировой рекорд по сравнению с 42,4% 2019 года, заявила Норвежская дорожная федерация. Об этом пишет Reuters.

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Норвегия стремится стать 1-й страной, которая прекратит продаж бензиновых и дизельных авто до 2025-го. Ради этого нефтедобывающая страна полностью освобождает электрические транспортные средства от налогообложения, взимают с авто на ископаемом топливе.

Эта политика Осло превратила авторынок Норвегии в лабораторию для производителей, которые ищут путь в будущее без двигателей внутреннего сгорания.

Бренд Volkswagen Audi возглавил норвежский список лидеров продаж электромобилей 2020-го. Tesla, которая победила 2019 года, оказалась на 2-м месте. По словам аналитиков, продажи электромобилей будут в дальнейшем расти 2021-го - по мере того, как на рынок выводят все больше моделей и растет конкуренция.