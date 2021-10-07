Больше всего с начала года: РФ обновила рекорд по Covid-заболеваемости

По числу смертей лидируют Москва, Санкт-Петербург и Свердловская область. Фото: pixabay.com

В России за последние сутки выявили более 27,5 тыс. случаев Covid-19.

Это максимальный суточный прирост с начала года, передает российский Интерфакс.

"В четверг в РФ зафиксировали резкий скачок количества новых Covid-больных. Разница с данными среды составляет более 2,4 тыс. случаев. Рост заболеваемости коронавирусом начался со второй декады сентября", - говорится в сообщении.

В то же время за сутки от последствий заболевания умерли 924 пациента. Больше было только накануне - 929. По числу смертей лидируют Москва, Санкт-Петербург и Свердловская область.

За все время пандемии в России зарегистрировали более 7,6 млн случаев коронавирусной инфекции и более 213 тыс. летальных случаев болезни.

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4 октября темпы суточной заболеваемости в РФ обновили рекорд, который держался со 2 января. Из-за роста количества случаев болезни почти во всех регионах отменили массовые мероприятия. Больше всего новых больных обнаружили в Москве, в Санкт-Петербурге и в Московской области.