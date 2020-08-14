Больше отца: 14-летняя дочь российского чиновника декларирует сотни тысяч долларов

Дочь российского чиновника задекларировала в 2,5 раза больше него. Фото: Главком

Дочь российского губернатора задекларировала в прошлом году около $178 тыс.

Это почти в 2,5 раза больше, чем задекларировал ее отец. Губернатор Рязанской области Николай Любимов указал в своей декларации за прошлый год 4,3 млн руб. дохода. При этом доход его жены указан в размере 1,8 млн руб., сообщает "Медуза".

В декларации Любимов указал и свою 14-летнюю дочь. Она получила 10 млн руб. от продажи недвижимости. В прошлом году губернатор указал в декларации, что его дочери на двоих владеют 4 квартирами (43, 68 и 153 кв. м), нежилым помещением и гаражом.

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