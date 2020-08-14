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пятница, 14 августа 2020 09:21

Больше отца: 14-летняя дочь российского чиновника декларирует сотни тысяч долларов

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Больше отца: 14-летняя дочь российского чиновника декларирует сотни тысяч долларов
Дочь российского чиновника задекларировала в 2,5 раза больше него. Фото: Главком

Дочь российского губернатора задекларировала в прошлом году около $178 тыс.

Это почти в 2,5 раза больше, чем задекларировал ее отец. Губернатор Рязанской области Николай Любимов указал в своей декларации за прошлый год 4,3 млн руб. дохода. При этом доход его жены указан в размере 1,8 млн руб., сообщает "Медуза".

В декларации Любимов указал и свою 14-летнюю дочь. Она получила 10 млн руб. от продажи недвижимости. В прошлом году губернатор указал в декларации, что его дочери на двоих владеют 4 квартирами (43, 68 и 153 кв. м), нежилым помещением и гаражом.

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Заместитель начальника Закарпатской таможни Государственной фискальной службы Андрей Каращенко, которого президент Владимир Зеленский ругал за смартфон iPhone, является доверенным лицом в словацкой коммерческой фирме. На его мать оформлен ряд элитного имущества, а женщина, которую он декларирует как жену, выкладывает фото с драгоценностями и брендовыми вещами ценою в несколько тысяч евро.

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