Больных коронавирусом просят не обращаться к ведьмам

Врач осмаитривает больных коронавирусом в Нью-Дели ФОТО: Getty Images

Индийские власти просят людей не обращаться с симптомами коронавируса к ведьмам и знахарям.

"Пожалуйста, не ходите никуда с симптомами болезни. Тем более запрещено приводить этих "специалистов" к больным в больнице", - говорится в обращении.

Врачи рассказывают, что с начала июня количество инфицированных уменьшается, но в больницах все равно не хватает мест.

"Нас отправили с экспресс-тестированием в дом женщины, которую считают ведьмой, - рассказывает Gazeta.ua терапевт Амар Праш из Нью-Дели. - В очереди были более 70 человек. Хотя это запрещено. Но полиция даже не суется сюда. 80-90 процентов этих людей больны. Возмущаются, что женщина подняла цены на услуги втрое. Хочет почти 20 долларов. Тестироваться не хотели. Говорили, что не верят врачам".

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За $5 можно купить оберег от коронавируса - кулон с травами на шею. В начале пандемии такой стоил доллар.

"Часто люди приносят какие-то мази и травы и требуют, чтобы мы натирали этим человека в реанимации. Показывали репортаж о том, как мужчина делает эти кулоны. Люди занимают очередь на рассвете. Но в сюжете не увидел никого в маске ".

С 1 мая в Индии ежедневно фиксировали более 400 тыс. больных. Таких темпов не было ни в одной другой стране. Умерли более 300 тыс. человек.