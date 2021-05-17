Больной коронавирусом парень самоизолировался на дереве, чтобы не заразить семью

Больной коронавирусом Шива самоизолировался от семьи на дереве. Фото: theprint

В штате Теленгана, Индия, 18-летний студент Шива заболел коронавирусом и 11 дней просидел в самоизоляции на дереве, чтобы не заразить свою семью.

Об этом сообщила интернет-газета The Print.

Шива смастерил себе маленькую платформу на дереве из бамбука и постелил на ней одеяло. Пищу и воду он поднимал к себе на веревках. В туалет ходил ночью в поле, ведь дома только одна уборная. На дереве студент большую часть времени провел в телефоне.

Шива учится в университете, однако вернулся домой месяц назад, когда узнал, что в городе значительно ухудшилась ситуация с коронавирусом.

Его семья живет в маленьком однокомнатном доме, поэтому единственное место, где Шива мог остаться на самоизоляции - дерево. Свободных коек в ближайших больницах не было.

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"Волонтеры сказали изолировать его, но не спросили, есть ли у нас такая возможность. Мы проехали пять километров до ближайшего фельдшерского пункта, но там не было кроватей. Где бы мы его оставили?", - прокомментировала мать Шивы Анасуя.

У них с мужем трое детей. Если бы заразились коронавирусом, то семья осталась бы без денег.

Когда же о Шиве написали местные СМИ, его перевели в изолятор, который недавно сделали на месте хостела.

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