Больного после Covid-19 заставили выйти на работу с кислородным баллоном

Работник банка идет на работу с кислородным баллоном / EPS

Мужчину, который выздоравливал от Covid-19 в Индии, заставили выйти на работу несмотря на то, что он не может дышать без кислородного баллона. Ему отказали в отпуске по болезни.

Арвинд Кумар пришел в отделение Национального банка Пенджаба в городе Бокаро. Он опирался на жену, а его сын тянул за ним кислородный баллон в офис. Видео с мужчиной разместили в интернете, где оно получило широкую огласку. Об этом пишет Independent.

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В письме с просьбой об отпуске Кумар отметил, что еще выздоравливает от коронавируса, и ему нужна постоянная кислородная поддержка, поскольку уровень кислорода в крови остается низким.

На видео видно, как Кумар входит в отделение банка с кислородным баллоном, прежде чем подняться по лестнице и встретиться с работником банка. Затем члены семьи и служащий банка ссорятся. В конце видео видно, как Кумар тяжело дышит.

"Почему меня пытают? Я болен. В тяжелом состоянии. Врачи сказали, что на выздоровление нужно три месяца, потому что инфекция достигла легких", - спрашивает больной у работника банка.

Он также потребовал выплатить ему зарплату, поскольку, по его словам, ее так и не выплатили.

"В банке не рассмотрели его заявление об отпуске. Он даже написал заявление на увольнение, которое тоже не удовлетворили. Теперь угрожают лишить его зарплаты, из-за которой он был вынужден прийти на работу с баллоном", - сказал член семьи.

Впоследствии мужчине разрешили вернуться домой. В банке отказались от комментариев.

Пациенты с Covid-19 во всем мире сообщают о длительных симптомах после вируса. Согласно опросу, проведенному в Великобритании, почти 14% пациентов с Covid-19 сообщили о симптомах, которые длились не менее 12 недель.