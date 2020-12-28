Больного коронавирусом Санта-Клауса пригласили в дом престарелых: 18 пенсионеров умерло

Больной коронавирусом Санта-Клаус посетил дом престарелых. Фото: ТАСС

В муниципалитете Мол города Антверпен, Бельгия, в доме престарелых умерли 18 пенсионеров после того, как к ним наведался больной на коронавирус Санта-Клаус.

Пожилые люди не выдержали инфекции Covid-19, сообщил The Brussels Times.

После визита к пенсионерам у Санты обнаружили коронавирус. Позже начали проверять всех лиц, с которыми он контактировал.

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В общем заболел 121 пожилой человек и 36 работников заведения для пенсионеров.

Оказалось, что в доме престарелых не соблюдали карантинных норм. Во время визита Санта-Клауса работники были без защитных масок, а актер нарушал социальную дистанцию.

По словам эпидемиологов, 1 человек не смог бы заразить за вечер более 150 человек. Вероятно, дело в неисправной вентиляции, через которую инфекция разнеслась по заведению.

В Бельгии после визита Санта-Клауса произошла вспышка Covid-19 в доме для пожилых людей. У мужчины в костюме Санты перед визитом в заведения не было никаких симптомов.