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суббота, 12 мая 2018 14:27

Болгария строит самые дешевые в Европе автобаны

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Болгария строит самые дешевые в Европе автобаны
Один километр автобана стоит Болгарии в 3,1 млн евро. ФОТО: Politica.com.ua

Болгария заявила, что несмотря на дешевизну болгарские дороги не уступают европейским.

Об этом сообщил "Укринформ" со ссылкой на министра регионального развития Болгарии Николая Нанкова.

"Несмотря на то, что в нашей стране строятся самые дешевые в Европе автобаны, болгарские автодороги по параметрам качества ничуть не уступают европейским", - отметил Нанков.

Один километр автобана стоит Болгарии в 3,1 млн евро, тогда как в Сербии стоимость одного километра достигает 5,5 млн, в Румынии - 6,3, а в Греции - чуть более 10 млн евро.

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По его словам, недавно было завершено строительство автострады София-Бургас (360 км), которая связала восток с западом страны, а до 2024 года будет сдано в эксплуатацию автобан София-Варна (433 км). Первый автобан длиной 270 км был построен в Болгарии еще в 1973 году.

В 2017 году министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассказал, что стоимость текущего ремонта одного километра украинской дороги стоит 4 млн евро, а капитального - 8 млн.

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