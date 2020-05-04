Болгария снимает карантинные ограничения

Каратин ослабляет Болгария. Фото: shutterstock.com

Болгария планирует на этой неделе отменить запрет на выезд за пределы своих местных общин и ослабит ряд других коронавирусных ограничений.

Контрольно-пропускные пункты, которые контролируют междугородние поездки, будут сняты в среду, когда в Болгарии отмечается День Святого Георгия, заявил премьер-министр Бойко Борисов, пишет Reuters.

Однако, по его словам, граждане должны оставаться дисциплинированными в ближайшие недели.

"Мы должны привыкнуть жить с этим вирусом, он не закончится через год или два", - сказал он.

В ближайшие дни также возобновят работу бары и рестораны.

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С понедельника спортсменам позволят проводить индивидуальные тренировки, но не соревнование. Также будут открыты бассейны.

В Болгарии подтверждено 1611 случаев заболевания и 72 смертельных случая. Страна объявила чрезвычайное положение до 13 мая, чтобы противостоять распространению коронавируса. Борисов сообщил, что в понедельник будет подготовлен законопроект об отмене чрезвычайного положения.