Болгария не согласна с тем, что Россия освободила Европу от нацизма

Болгария не согласна с Россией. ФОТО: УНИАН

Министерство иностранных дел Болгарии призвало Россию не поддерживать тезис о том, что СССР освободил Восточную Европу от нацизма.

"Не отрицая вклада СССР в разгром нацизма в Европе, мы не должны закрывать глаза на то, что щиты Советской Армии принесли народам Центральной и Восточной Европы полувековые репрессии, подавления гражданского сознания, деформирован экономическое развитие и устранение от динамики развития в развитых европейских странах. Министерство иностранных дел не имеет никакого отношения к этому событию, и мы советуем российскому посольству не занимать позицию в поддержку сомнительной исторического тезиса ("освобождение"), которую ставят в привилегии только некоторые политические круги в Болгарии, поскольку это является вмешательством во внутриполитические дебаты в нашей стране", - сказали послы Болгарии, передает ТСН.

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Российское посольство возмущено таким заявлением.

"Эта выставка не имеет ничего общего с сегодняшним болгарским политическим дискурсом или отдельными политическими силами, поэтому мы немного смущены тем, что можно делать любые официальные заявления до ознакомления с самой экспозицией", - пояснили в посольстве России.

1 сентября к 80-летию начала Второй мировой войны в Польше состоялся ряд мероприятий, на которые прибыло огромное количество зарубежных делегаций из 40 стран мира.