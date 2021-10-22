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пятница, 22 октября 2021 13:20

Болгария не будет заселять в отели туристов без Covid сертификатов

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Болгария не будет заселять в отели туристов без Covid сертификатов
В Болгарии начнут требовать "зеленые сертификаты". Фото: Pexels

С 24 октября в Болгарии усиливают карантин.

Для посещения большинства общественных мест и для заселения в отель туристам понадобится зеленый сертификат о прививках или ПЦР-тест, пишет Сapital.

"С 24 октября в общественных местах Болгарии начнут требовать так называемые зеленые сертификаты - справки на болгарском или английском языке, свидетельствующие о полном курсе вакцинации от Covid-19 препаратом, одобренным в стране. Как альтернатива подойдет справка о перенесенном коронавирусе, действительная в течение полугода, либо отрицательный результат ПЦР-теста на Covid-19, сделанный не ранее чем за 72 ч, или экспресс-тест на антиген, сделанный в течение последних 48 ч", - пишет издание.

Ограничения не касаются лиц моложе 18 лет.

Без сертификатов не впустят в магазины площадью более 300 кв. м, торговые центры, рестораны, бары, спа-центры, концертные залы, театры, музеи и галереи, гостиницы.

Сотрудники заведений должны иметь зеленые сертификаты. Без документов на работу не пустят в больницы, детские дома и дома престарелых.

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Для посещения продуктовых магазинов, аптек, банков, госучреждений и для пользования общественным транспортом справки не нужны.

Грузия обновила правила въезда для иностранных путешественников. Сейчас в стране действует упрощенный режим пересечения границы для Covid-вакцинированных. Попасть в Грузию можно с отрицательным результатом ПЦР-теста.

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Дата
22
октября

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