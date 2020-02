Болезненный удар: Елизавета II запретила Меган Маркл и принцу Гарри использовать свое королевское имя

Елизавета II запретила Меган Маркл и принцу Гарри использовать имя "герцоги Сассекские" Фото: instagram.com/hrhofsussex/

Во время отречения от королевских обязанностей в начале января 2020 года Меган Маркл и принц Гарри согласились пойти на ограничения. Отказались от финансирования своих нужд из бюджета монаршей семьи Великобритании. Также они взяли обязательство покрыть расходы на реставрацию их особняка во Фрогмори, где пара планировала жить после рождения сына Арчи. Также ранее источники сообщали, что Меган придется вернуть драгоценности принцессы Дианы и дорогие украшения, купленные до отречения - во время бракосочетания с принцем Гарри.

Изданию Daily Mail стало известно, что королева Елизавета II запретила Меган Маркл и принцу Гарри использовать имя "герцоги Сассекские". На публике теперь супруги не имеют права называть себя герцогами Сассекскими. Они должны будут отказаться от слова "королевский" в своих пректах. К решению Ее Величество пришла не сразу. Провела ряд встреч с чиновниками и другими членами королевской семьи, решили, что Меган и Гарри лучше полностью отречься от принадлежности к монаршей семьи Великобритании, пишет РБК-Украина.

Большая часть бизнес-проектов супругов, на которых они планируют зарабатывать в будущем, подвязаны под их титулы. Недавно Меган и Гарри потратили приличную сумму на создание сайта "Sussex Royal". Маркл и Гарри оставили за собой официальный instagram-аккаунт, который также зарегистрирован под названием @sussexroyal. Отметим, что на данный момент там больше 11 млн подписчиков. От учетной записи придется отказаться.

Меган и Гарри стремились зарегистрировать "бренд" Sussex Royal как мировой товарный знак для целого ряда предметов и видов деятельности, включая одежду, канцелярские товары, книги и учебные материалы. Они подали десятки заявок на товарные знаки, начиная от бандан к ноутбукам - хотя источники всегда подчеркивали, что это были превентивные меры для защиты товарного знака и никогда не предназначались для коммерческого использования.

Меган Маркл и принц Гарри сделали шаги для создания новой благотворительной организации "Sussex Royal, The Foundation of the Duke and Duchess of Sussex" - Фонд герцога и герцогини Сассекском. Теперь паре срочно нужен "ребрендинг".

Гарри и Меган впервые начали использовать брендинг Sussex Royal в прошлом году, после того, как они "отделили" свою семью от герцога и герцогини Кембриджских, известных как Kensington Royal. Произошел это разделение путем создания официального instagram-аккаунта "The Duke and Duchess of Sussex".

После отказа от своих королевских полномочий на Меган Маркл и принца Гарри обрушился шквал критики общественности. Впрочем, решение герцогов вызвало восхищение определенных звезд. Мадонна публично предложила супругам помощь, заверив, что они могут воспользоваться ее квартирой в Нью-Йорке