Более 75 мигрантов утонули у берегов Ливии

Спасатели в Средиземном море / Международная организация по миграции

В Средиземном море, у берегов Ливии, утонули более 75 мигрантов, пытавшихся попасть на лодке в Европу.

Об этом написало в Twitter ливийское отделение Международной организации по миграции.

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Трагедия произошла в среду, 17 ноября, у ливийских берегов.

"Более 75 мигрантов утонули после того, как отплыли из Ливии. Об этом рассказали 15 уцелевших, кого спасли рыбаки, и доставили в ливийский город Звара. Эта последняя трагедия увеличила количество жертв, утонувших в центральной части Средиземного моря до более 1300", - говорится в сообщении организации.

Военные Луганского пограничного отряда в ночь на субботу, 20 ноября, задержали четырех нелегалов. Люди пытались незаконно пересечь украинскую границу в районе населенного пункта Сосновка Новопсковского района.