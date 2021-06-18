Более 30 героинь порно подали в суд на Pornhub

Pornhub обвинили в размещении порно без согласия участников. Фото: holographica.space

В штате Калифорния, США, более 30 женщин подали в суд на компанию, которая владеет порносайтом Pornhub, за распространение интимных роликов с их участием.

Об этом сообщило издание BBC.

По словам женщин, видео загрузили на порносайт без их ведома и согласия. Представители Pornhub открестились от обвинений и заявили, что слова женщин "абсолютно абсурдные, полностью безрассудные и категорически ложные".

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В порносайте сообщили, что контент на портал зачастую загружается зарегистрированными пользователями. Каждый ролик якобы проверяется модератором.

"Pornhub категорически против незаконного контента и расследует любые жалобы или заявления, касающиеся контента на нашей платформе", - заявили представители сайта.

По данным издания CBS, Pornhub не требует от пользователей подтверждения возраста участников видео и их согласия на публикацию.

Одна из женщин позже сообщила, что ей было 17 лет, когда ее парень заставил снять их секс на камеру. Позже ролик разместили на Pornhub без ее согласия, о чем американка узнала только от друга.

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