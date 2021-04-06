Более 1800 заключенных сбежали из тюрьмы после вооруженного нападения неизвестных

5 апреля, в понедельник, вооруженные люди ворвались во двор тюрьмы в Нигерии на автобусах и пикапах.
Для подрыва административного блока использовали взрывчатку, пишет BBC.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Расист застрелил борца за права чернокожих
Во время нападения из тюрьмы сбежали 1886 заключенных. 35 отказались бежать, а 6 вернулись в тюрьму.
По словам представителя полиции, у злоумышленников были реактивные гранатометы, пулеметы, взрывчатка и винтовка.
Правоохранители обвиняют в нападении местную группу сепаратистов. Группа причастность отрицает.
Совет безопасности Израиля внес в список террористических угроз для своих граждан один из регионов России - Чечню.
×
Комментарии