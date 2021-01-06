Более 13 тысяч людей умерли от Covid-19 за последние сутки

В странах Европы лидером антирейтинга по количеству новых случаев Covid-19 является Великобритания. Фото: Reuters

По состоянию на 5 январе в мире за сутки диагностировали более 600 тыс. новых заражений Covid-19. Умерло за последние сутки 13043 ковид-больных.

В мире обнаружили 682 218 новых случаев заражения коронавирусом, в частности, 233 360 новых больных зафиксированы в странах Европы, сообщает WHO Coronavirus Disease (Covid-19) Dashboard.

В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев Covid-19 являются Великобритания, Франция, Испания, Италия, Чехия и Германия. Украина сейчас на 10-м месте. В соответствующем мировом антирейтинге Украина на 20-м месте.

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В конце 2020-го в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса, который назвали VOC 202012/01. По данным исследований, он на 50-74% заразнее вируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь Covid-19. VOC 202012/01 обнаружили уже в около 30 странах мира.