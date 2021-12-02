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четверг, 02 декабря 2021 02:57

Болдуин сделал неожиданное заявление о гибели оператора Гатчинс

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Болдуин сделал неожиданное заявление о гибели оператора Гатчинс
Болдуин заявил, что не нажал на крючок. Фото: dw.com

Актер Алек Болдуин заявил, что не нажимал на крючок пистолета, из которого была убита оператор-украинка Галина Гатчинс на съемках фильма "Ржавчина" (Rust).

Об этом Болдуин сказал в интервью телеканалу ABC, пишет Reuters.

"Ну, крючок не был нажат. Я не нажал на спусковой крючок", сказал актер.

"Возвращаясь в прошлое, думаю, что я мог сделать? Она была человеком, которого любили все, кто работал с ней, и нравилась всем, кто работал с ней, ею восхищались…даже сейчас мне трудно поверить, что она ушла…"

"Я бы никогда не нацелил на кого-нибудь пистолет и не нажал на курок. Никогда", добавил Болдуин.

Шериф Департамента Санта-Фе отказался комментировать заявление Болдуина.

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Американский киноактер 63-летний Алек Болдуин случайно застрелил из винтовки женщину-оператора и ранил режиссера на съемочной площадке вестерна "Ржавчина" в Нью-Мехико. Погибшей оказалась Галина Хатчинс. Она родилась в Украине и выросла на советской военной базе за Полярным кругом. Изучала журналистику в Киеве и кинематограф в Лос-Анджелесе.

В 2019 году журнал American Cinematographer назвал ее "новой звездой".

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