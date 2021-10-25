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понедельник, 25 октября 2021 10:42

Болдуин отменил все проекты после убийства

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Болдуин отменил все проекты после убийства
Актер сейчас хочет побыть с семьей. Фото: Reuters

Актер Алек Болдуин отменяет другие проекты после убийства оператора Галины Хатчинс.

Он планирует уделить время себе и заново сосредоточиться, передает People.

"Это было ужасно. Вот как он справляется с трудностями. Когда случается что-то плохое, он удаляется с поля зрения общественности", - сказал анонимный источник.

Болдуин был в истерике после трагедии.

"Хоть это был несчастный случай, но он абсолютно опустошен", - говорится в материале.

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Источник добавил, что Болдуин сейчас планирует побыть с семьей.

Американский киноактер 63-летний Алек Болдуин случайно застрелил из винтовки женщину-оператора и ранил режиссера на съемочной площадке вестерна "Ржавчина" в Нью-Мехико. Погибшей оказалась Галина Хатчинс. Она родилась в Украине и выросла на советской военной базе за Полярным кругом. Изучала журналистику в Киеве и кинематограф в Лос-Анджелесе. В 2019 году журнал American Cinematographer назвал ее "новой звездой".

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