Бойцовский петух зарезал своего хозяина

Мужчину доставили в больницу, но он умер из-за сильной потери крови Фото: espreso.tv

В Индии бойцовский петух убил своего хозяина.

Дело в том, что к лапам таких петухов привязывают ножи, лезвия или другое оружие с острыми краями, чтобы нанести больше вреда сопернику, пишет Gulf News.

В этом случае к лапе Раджи был привязан трехдюймовый нож (примерно 7,6 см). Этим ножом он случайно нанес смертельный удар в пах своему 45-летнему хозяину. Мужчину доставили в больницу, но он умер из-за сильной потери крови.

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После расследования полиция доставила петуха в полицейский участок, где его держали и ухаживали за ним. Правоохранители также приготовили для него пищу.

Некоторые новостные каналы сообщили, что полиция "арестовала" петуха, показывая изображение птицы, привязанной в полицейском участке. Однако полиция отрицала факт задержания петуха или его содержания под стражей.

Правоохранители объяснили, что птицу не арестовывали и не задерживали. Полиция взяла на себя ответственность защищать петуха и перевезла его в фермерский дом.

Офицера полиции на Филиппинах убил петух во время рейда на нелегальные петушиные бои. Лейтенант Кристиан Болок взял в руки боевого петуха, когда собирал доказательства.