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среда, 09 декабря 2020 20:40

Богатые страны выкупили в разы больше, чем требуют, вакцин против Covid-19

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Богатые страны выкупили в разы больше, чем требуют, вакцин против Covid-19
Иллюстративное фото. Вакцина против коронавируса / Reuters

Богатые страны закупили достаточно вакцины против Covid-19 для трехкратной иммунизации всего своего населения.

В международной организации "Народный альянс по вакцинам" заявили, что одновременно в 67 бедных странах только каждый десятый человек может надеяться получить вакцину до конца следующего года. Об этом пишет CNN.

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Самые богатые страны, представляющие 14% населения мира, получат более половины наиболее многообещающих вакцин.

Соединенное Королевство стало первой страной, которая начала вакцинировать своих граждан полностью проверенными и разрешенными вакцинами против Covid-19.

96% дозы вакцины от компаний Pfizer и BioNTech, которые начали применять в Британии, уже выкуплены богатыми странами, сообщают в "Народном альянсе по вакцинам". Так же все дозы другой эффективной вакцины от компании Moderna, уже выкуплены богатыми странами.

В Канаде закуплено достаточно доз для пятикратной иммунизации граждан, если все ведущие вакцины будут одобрены.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США в четверг, 10 декабря, рассмотрит вопрос о разрешении на использование вакцины Pfizer в Америке в экстренных случаях. В случае одобрения Штаты могут присоединиться к Великобритании по массовой вакцинации населения в ближайшие дни.

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