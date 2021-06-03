Богатые страны обеспечат бедным государствам больше вакцин от коронавируса

Богатые страны выделят больше средств на обеспечение бедных государств вакцинами от коронавируса. Фото: who.int

Благотворительные компании и ряд богатых стран предоставят дополнительную помощь глобальной инициативе COVAX в размере $2,4 млрд на вакцины против коронавируса для бедных государств.

Об этом сообщил Reuters.

Япония совместно с Альянсом вакцин GAVI, который возглавляет глобальную инициативу по распределению вакцин вместе с Всемирной организацией здравоохранения, организовала онлайн-саммит. На переговорах ряд стран объявили решение о выделении дополнительных средств. Это позволит доставить в бедные страны в 2021-2022 годах 1,8 млрд доз вакцин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США распределят между странами 80 млн доз Covid-вакцины

Япония пообещала предоставить дополнительные $800 млн на вакцины, а также передать COVAX 30 млн доз вакцин, которые будут производить в стране.

Испания пообещала предоставить еще $61 млн, а Австралия - $39 млн. Канада, Швеция, Франция и Швейцария тоже обещают увеличить свои взносы в COVAX.

В рамках глобальной инициативы 129 странам вообще передали 78 млн доз вакцины против коронавируса. Украина в пределах COVAX получила 590 850 доз американской вакцины Pfizer.

Национальный совещательный комитет Канады по иммунизации позволил смешивать вакцины от коронавируса разных производителей, если есть необходимость.