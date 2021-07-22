Богатую пару осудили за издевательства и рабовладение

Пара держала рабыню в своем доме восемь лет, позволяя спать только по часу в сутки в течение многих лет / PA Images

Муж и жена заключены в тюрьму за то, что держали женщину в плену в своем доме в австралийском Мельбурне в качестве рабыни в течение восьми лет.

Жертва работала в них. Ее регулярно избивали. Супруги предстали перед судом через шесть лет после того, как были раскрыты их преступления. Об этом пишет Daily Star.

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Гуру банковских дел Кандасами Канна был признан виновным в апреле этого года в умышленном хранении и использовании женщины в качестве рабыни с июля 2007 года по июль 2015-го. Он приговорен к шести годам тюрьмы с трехлетним периодом без условно-досрочного освобождения.

Его жена Кумутини Канна, которая возглавляла преступление, приговорена к восьми годам лишения свободы с четырехлетним сроком без условно-досрочного освобождения.

Личности супругов скрывали в течение многих лет следствия после того, как они добились судебного постановления о запрете на разглашение их имен. Также пара хотела защитить маленьких детей от стыда за публичные обвинения в рабовладении.

Судья верховного суда штата Виктория рассказал об ужасных условиях, в которых жила рабыня. Присяжные услышали, что пара подделала документы на визу пленнице, чтобы она незаконно осталась с ними в Австралии. Женщина надеялась заработать денег в Австралии, чтобы поддержать семью в Индии.

Бывшую рабу, которой сейчас 67 лет, обнаружили парамедики в луже собственной мочи и весом 40 кг после того, как в 2015-м потеряла сознание в доме пары. Сейчас она живет в доме престарелых. Она страдала серьезными заболеваниями. Женщина провела более двух месяцев в больнице на восстановлении. Долгое время не могли установить ее личность из-за навязчивой лжи похитителей.

Кумутини избивала рабыню замороженным цыпленком, плескала в лицо горячим чаем и соусом карри, выливала на голову и ноги кипяток. Они доводили рабыню до смерти и позволяли ей спать только 1 ч. в сутки в течение многих лет.

Мать и сын в Китае в начале июля со слезами воссоединились после того, как 31 год назад он был похищен и продан в рабство торговцами людьми.