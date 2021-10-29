Богатство Маска перевалило за $300 млрд

Средства Маска рекордно взлетели. Фото: Reuters

Состояние основателя Tesla и SpaceX Илона Маска составляет $302 млрд.

Это абсолютный мировой рекорд, сообщает Bloomberg Billionaires Index.

С момента последнего обновления рейтинга капитал Маска вырос на $9,79 млрд, а с начала года - на $132 млрд.

На фоне квартальной отчетности о рекордных прибылях, поставках и соглашениях о заказе 100 тыс. электромобилей от Hertz акции Tesla выросли. Рыночная капитализация превысила $1 трлн.

Сейчас акции Tesla стоят $1 077,27 штука.

Вторым в рейтинге богачей Bloomberg выделил основателя Amazon Джеффа Безоса с $199 млрд.

Генеральный директор компании Tesla Илон Маск стал самым богатым человеком в истории человечества. Это произошло благодаря большому заказу автомобилей компанией Hertz и обнародованному отчету о прибылях. В понедельник рыночная стоимость компании Tesla превысила $1 трлн, сообщает Forbes.