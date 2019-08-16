Богачи теряют миллиарды: подробности

Самые богатые люди мира за один день потеряли почти $18 млрд. Это связано с рекордным падением индексов фондовых бирж США.
Состояние основателя Amazon Джеффа Безоса уменьшились на $3,5 млрд, передает Forbes.
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Основатель Facebook Марк Цукерберг потерял $3,2 млрд. Президент французской группы компаний "Louis Vuitton Mo" t Hennessy" Бернар Арно - $3 млрд.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала ниже доходности двухлетних облигаций. Это может свидетельствовать о затяжном экономическом спаде.
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