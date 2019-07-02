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вторник, 02 июля 2019 02:51

Богач пожертвовал на благотворительность $3,6 млрд

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Богач пожертвовал на благотворительность $3,6 млрд
Уоррен Баффет занимает 4 место в списке самых богатых людей мира.

Американский бизнесмен, владелец конгломерата Berkshire Hathaway и №4 в списке богатейших людей мира Уоррен Баффет передал на благотворительность 3,6 млрд долларов.

Деньги получили пять благотворительных фондов - Фонд Билла и Мелинды Гейтс, Фонд Сьюзан Томпсон Баффет (жены Уоррена Баффета), Фонд Шервуда, Фонд Говарда Дж. Баффета и Фонд NoVo (тремя последними фондами управляют дети миллиардера), передает CNN.

Чистый капитал Баффета оценивается в 87 млрд долларов, по данным Forbes и Bloomberg.

Активно на благотворительность Баффет жертвует с 2006-го. За эти годы он отдал на благотворительность 34 млрд долларов.

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Вместе с Биллом и Мелиндой Гейтс Баффет запустил в 2010 году The Giving Pledge - обет, которій приняли более 200 самых богатых людей мира, чтобы пожертвовать часть своего богатства благотворительным организациям. Среди этих богачей - гендиректор Facebook Марк Цукерберг и его жена Присцилла Чан, гендиректор Tesla Илон Маск, основатели Oracle Ларри Эллисон и бывшая жена гендиректора Amazon Джеффа Безоса Маккензи Безос.

Уоррен Баффет родился 30 августа 1930 года. Чистый капитал Баффета оценивается в 87 млрд долларов.

Миллиардер ведет скромный образ жизни. Живет в городе Омаха в доме, который приобрел 1958 году за $ 31,5 тыс. За это получил прозвище "Мудрец Омахи" или "Оракул Омахи". Ездит на старом Lincoln.

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