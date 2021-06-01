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вторник, 01 июня 2021 09:16

Боевики убили более 50 человек за ночь

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Боевики убили более 50 человек за ночь
Среди жертв были дети и старики. Фото: Reuters

На востоке Демократической Республики Конго в ночь на понедельник погибли по меньшей мере 50 человек.

Аффилированные с группировкой ИГИЛ боевики ночью убили не менее 28 человек в поселке Бога и еще 22 человека – в Чабе. Среди жертв были дети и старики, передает AFP.

Атаки со стороны боевиков ADF часто случаются в этом регионе. Он также известен этническими противостояниями между коренными группами населения. Местные жители сообщают, что число жертв, вероятно, возрастет, ведь на местах нападения продолжают находить тела убитых.

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В сети появилось видео, как украинские вертолеты 18-го отдельного вертолетного отряда миротворческих сил ООН в Демократической Республике Конго наносят ракетные удары по боевикам.

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Дата
01
июня

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