Бодибилдер женился на секс-куклой с телом курицы

Фото: @yurii_tolochko

Бодибилдер из Казахстана Юрий Толочко бросил свою секс-куклу Марго ради другой резиновой "девушки" по имени Лола.

Он считает ее своей женой, пишет мужчина в своем Instagram.

"Позвольте познакомить вас с моей новой женой - ее зовут Лола. У нее женская голова, тело курицы и глубокий пупок, который можно использовать для сексуальных развлечений", - прокомментировал Толочко.

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Он опубликовал снимки еще одной секс-куклы и сообщил, что мечтает стать многоженцем.

"Я решил завести гарем. Наша семья может стать большой. И это прекрасно", - отметил бодибилдер.

По его словам, развод с секс-куклой Марго прошел трудно и он не готов это обсуждать.

View this post on Instagram A post shared by OddJack / Yuri Tolochko (@yurii_tolochko)

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