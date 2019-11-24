Блумберг будет баллотироваться в президенты США

Блумберг заявил, что планирует победить Трампа. Фото: Reuters

Миллиардер и экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг будет баллотироваться на пост президента США от Демократической партии.

Он сообщил об этом в Twitter.

"Я баллотируюсь на пост президента, чтобы победить Дональда Трампа и восстановить Америку. Я верю, что мой уникальный опыт в бизнесе, правительстве и благотворительности позволит мне побеждать и лидировать", - написал он.

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"Мы не можем позволить себе еще четыре года безрассудных и неэтичных действий президента Трампа. Ставки не могут быть выше. Мы должны победить на этих выборах. И мы должны начать восстановление Америки", - добавил Блумберг.

Государственный секретарь США Майк Помпео намерен уходить в отставку из-за слушания по импичменту президента Дональда Трампа. Эти слушания негативно влияют на его репутацию.