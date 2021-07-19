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понедельник, 19 июля 2021 04:24

Bloomberg назвал одну из главных причин смерти американцев

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Bloomberg назвал одну из главных причин смерти американцев
Фото: Reuters

В США от коронавируса COVID-19 умирают больше людей, чем от огнестрельного оружия, гриппа и ДТП вместе взятых. Об этом информировало агентство Bloomberg.

По имеющимся данным, в январе коронавирус был главной причиной смертности в стране, опережая сердечно-сосудистые и онкологические заболевания. Однако благодаря массовой вакцинации к июню он опустился на третье место в соответствующем рейтинге.

Так, в январе от COVID-19 ежедневно умирало более трех тысяч американцев, а в июне - в среднем по 337 человек в сутки. Тем не менее, подсчитали в издании, этот показатель все равно превышает общее количество жертв стрельбы, ДТП и вируса гриппа - в среднем 306 человек. Издание пришло к таким выводам, обработав данные центров по контролю за заболеваниями Университета Джонса Хопкинса и Национального управления безопасности дорожного движения США (NHTSA).

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Отметим, США лидируют в мире по заболеваемости на COVID-19. С начала пандемии в стране заразились 35 миллионов человек, из которых 29,3 миллиона выздоровели и свыше 624 тысяч умерли от инфекции.

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