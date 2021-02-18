Блогер заработал $16 тыс. во время онлайн-трансляции, на которой проспал 7 ч.

Стример заработал $ 16 тыс. пока спал. Фото: скриншот с видео

На платформах Twitch и YouTube стримеры зарабатывают деньги во время онлайн-трансляции своего сна.

Тысячи людей наблюдают за блогером 26-летним Asian Andy, который размещает свои ролики на Twitch.

Мужчина провел один из самых успешных стримов и за 7 ч. сна заработал $16 тыс.

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Суть "спящих стримов" заключается в том, что блогер пытался спать, а его зрители донатили и отправляли громкую музыку. Во время доната на экране у стримера высвечивается сообщение, которое читает робот или включаются различные звуки - лай собак, имитация дома или звуки секса.

"Большое спасибо. Раньше мне приходилось водить Uber за 16 долларов в час", - прокомментировал блогер в конце стрима.

В штате Нэшвилл, США, съемки пранка закончились смертью 20-летнего блогера Тимоти Уилкса. Парень ради контента для YouTube имитировал ограбление.