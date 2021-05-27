Блогер привязал воздушные шары к своей собаке и отправил ее летать

Блогер привязал воздушные шары к собаке и пустил ее полетать. Фото: скриншот с видео

Полиция Индии арестовала YouTube-блогера 32-летнего Гуарава Шарма за то, что он привязал гелиевые шары к своей собаке "в попытке заставить ее летать".

Об этом сообщил BBC.

Все это он пытался снять на видео. Блогер прикрепил к собаке воздушные шары, отпустил их, и животное начало кружиться в воздухе.

Через несколько секунд кто-то на балконе второго этажа соседнего дома ловит собаку.

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По словам Шарма, он придерживался всех правил безопасности. Однако после негативной реакции на видео в соцсетях все удалил. На YouTube на него подписано около 4 млн пользователей.

Полиция сообщила, что они арестовали Шарма после получения на него жалобы от организации защиты животных.

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