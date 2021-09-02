Блинкен выразил благодарность Украине за помощь в эвакуации из Афганистана

Госсекретарь США Энтони Блинкен поблагодарил Украину за помощь в эвакуации из Афганистана.
Отношения двух стран находятся на высоком уровне, написал в Twitter Блинкен.
"Мы привержены светлому и процветающему будущему Украины. Я благодарю Украину за ее помощь в эвакуации тех, кто находится в группе риска в Афганистане", - подчеркнул глава Госдепа.
Американо-украинское партнерство прочнее, чем когда-либо.
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Украинские военные спасли двух афганских переводчиков и их семьи. Оба работали с канадской армией.
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