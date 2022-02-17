Блинкен готов встретиться с Лавровым

Блинкен и Лавров встретятся в подходящее время. Фото: ТАСС

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о готовности встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, когда будут подходящие обстоятельства.

Об этом заявил на брифинге представитель госдепа Нед Прайс.

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"Госсекретарь готов встретиться с Лавровым в подходящее время, и он четко сказал об этом министру иностранных дел. У российской стороны есть наш ответ (по проблемам, беспокоящим Россию в сфере безопасности в Европе - ИФ) уже как несколько недель, российская сторона уже пару недель назад сказала, что их ответ на подходе. Мы ожидаем получить его, мы рассмотрим его настолько быстро, насколько сможем. В том, что касается диалога и дипломатии по телефону ли, или где-либо в Европе, мы, конечно, хотим и готовы к дискуссиям с Россией", — сказал Прайс.

"Госсекретарь США довел до сведения Лаврова, что мы ожидаем получения российского ответа на наше послание, и мы надеемся на то, что он послужит основанием для продолжения диалога и дискуссий, и, конечно, мы готовы продолжать этот диалог", — отметил представитель госдепа.

Россия требовала от США письменно отреагировать на ее ультиматум безопасности. РФ предложила странам НАТО взять на себя обязательства, относительно "исключения дальнейшего расширения Альянса, в частности присоединения Украины и других государств". Россия также требовала отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Посол США в РФ Джон Салливан привез в российский МИД письменный ответ Вашингтона на требования Москвы о так называемых "гарантиях безопасности" в Европе.