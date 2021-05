Бизнесмен на коронавирусную помощь приобрел люксовые авто. Ему грозит 302 года тюрьмы

В штате Калифорния, США, бизнесмен 38-летний Мустафа Кадири незаконно присвоил займ для борьбы с пандемией Covid-19.

Предпринимателя арестовали федеральные агенты за незаконное использование государственной помощи Payment Protection Program для собственной наживы, пишет Carscoops.

В рамках государственной помощи он получил более $5 млн. На эти средства Кадири приобрел люксовые автомобили для себя, включая Ferrari 458 Italia, Lamborghini Aventador S и Bentley Continental GT.

Бизнесмену предъявлено обвинение по четырем фактам банковского мошенничества, четыре обвинения в мошенничестве, одно - за кражу личных данных и шесть - за отмывание денег.

Кадири также обвиняют в использовании денег на "щедрые каникулы". И с его банковского счета изъяли $2 млн якобы незаконно полученных доходов. В случае признания виновным по нескольким правонарушениями, Кадири ждет максимальное наказание - 302 года заключения.

