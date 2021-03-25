Билл Гейтс спрогнозировал, когда закончится пандемия коронавируса

Билл Гейтс считает, что человечество нормализует жизнь до конца 2022 года. Фото: rg

Соучредитель Microsoft Билл Гейтс сделал прогноз, когда человечество сможет вернуться к нормальному ритму жизни без пандемии коронавируса.

Благодаря вакцинации от Covid-19 жизнь нормализуется к концу 2022 года, сообщил миллиардер в интервью TVN24.

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По словам Гейтса, к концу 2021 года уровень вакцинации населения мира будет достаточным, чтобы количество заражений снижалось.

Миллиардер из своего благотворительного фонда выделил $ 1,75 млрд на борьбу с коронавирусом. Деньги направлены на разработку вакцин, средств диагностики и методов лечения.

Один из основателей корпорации Microsoft и миллиардер 65-летний Билл Гейтс планирует инвестировать $2 млрд в борьбу с изменениями климата в ближайшие 5 лет.